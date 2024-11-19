* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Комик и блогер Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал апелляцию после того, как ему отказали в исключении из реестра иноагентов. Информация об этом присутствует в картотеке Замоскворецкого суда Москвы.

Апелляционную жалобу комика зарегистрировали 8 ноября. Обращение рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания не назначена.

«Обжаловано, 08.11.2024 (Отказано в удовлетворении)», — указано в судебных материалах.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Министерство юстиции России признало Поперечного иностранным агентом. Комик выступал против российской спецоперации на Украине, распространял фейки о ВС РФ.

В сентябре Поперечный обжаловал статус иноагента, 4 октября суд отказал ему в иске.