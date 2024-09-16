* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 сентября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Комик Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) решил оспорить в Замоскворецком суде Москвы свой статус. Информация о соответствующем деле размещена на портале судов общей юрисдикции столицы.

Кадр из видео

«Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: Министерство юстиции РФ», — указано в карточке дела.

Беседу по иску назначили на 18 сентября. Она состоится в 10:10, судьёй выступит Наталья Хайретдинова.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ включил Поперечного в список иностранных агентов 14 июня. Уточнялось, что комик выступал против специальной военной операции, распространял фейки о российской армии и получал поддержку от иностранных источников. Также он выступил на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом.

В настоящее время комик проживает за пределами России. В 2023 году он переехал в США. В июле того же года заявил, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время организации концертов в Штатах. По словам Поперечного, из-за проблем с оборудованием и отсутствием технического персонала ему не удавалось выступать на должном уровне.