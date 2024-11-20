Москва, 20 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов вести с избранным президентом США Дональдом Трампом переговоры по Украине, заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп

Путин неоднократно подчёркивал свою готовность к переговорам по Украине, напомнил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Президент действительно неоднократно — а точнее, постоянно — заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Россию не устроит вариант с заморозкой военного конфликта. РФ достигнет целей спецоперации, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента отмечал, что если Трамп проявит готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала специальной военной операции, это может создать основу для мирного диалога.

6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Украинцы ни своей страной, ни своей судьбой не управляют, и что бы на самом деле ни сделал Трамп на президентском посту — он сделает это без совещаний с киевским режимом, который при любом раскладе исчерпался и должен закрывать проект войны с Россией, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.