Флорида, США, 6 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп своим сторонникам.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«На протяжении четырёх лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация). Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал он, выступая в своём имении в штате Флорида.

Трамп уточнил, что разгром ИГИЛ был осуществлён в рекордные сроки, но при этом никаких войн не велось.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его встревожили слова американского политика про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Зеленский пояснил, что его идея, как этого добиться, неизвестна, и даже если она не подойдёт Украине, Трамп сделает всё, чтобы её добиться.