Москва, 20 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако РФ не устраивает заморозка конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Президент действительно неоднократно — а точнее, постоянно — заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки, заморозки этого конфликта нам не подойдёт», — сказал он.

Песков уточнил, что для России важно достичь своих целей, которые также уже были озвучены.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября Песков также заявлял, что вариант заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения неприемлем для России. По его словам, для остановки боевых действий необходимо выполнить условия, озвученные Путиным ранее.

Президент указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял Путин.