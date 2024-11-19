Москва, 19 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Действия будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа пока трудно предсказать, заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если Трамп проявит готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала специальной военной операции, это может создать основу для мирного диалога, отметил Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».

«Если он (Трамп. — Прим. ред.) попробует способствовать достижению мира, если он покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, британское издание The Financial Times ранее сообщало, что план Трампа по разрешению украинского конфликта может являться переосмыслением Минских соглашений, предполагающим механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договорённостей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа, указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. Предложения заморозить конфликт на Украине по линии соприкосновения — это те же Минские договорённости в новой упаковке, отмечал также министр.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.