Брянск, 20 ноября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. В Брянской области в конце октября была ликвидирована диверсионная группа иностранных профессионалов. Они планировали совершить в России несколько диверсий. Один из уничтоженных — мужчина, получивший известность в Сети благодаря встрече с президентом США Джо Байденом в Израиле в 2023 году. Его прозвали «татуированным рейнджером». Подробности уничтожения исполнителей тайных военных операций сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Уничтоженный иностранный диверсант

«Это профессиональные бойцы. Один из уничтоженных — «татуированный рейнджер». Он стал звездой, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из Сети», — написал Кадыров.

Чеченский лидер также сообщил, что передаёт ликвидированному иностранному диверсанту «отдельную благодарность». Именно с его «помощью» в коллекции Кадырова появился американский армейский пулемёт М249, который он давно хотел заполучить.

«Рейнджер» пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию», — добавил Рамзан Кадыров.

Имена ликвидированных диверсантов не раскрываются.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 28 октября сообщила, что в Брянской области предотвращена попытка прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы. Отмечалось, что четверо диверсантов были уничтожены, по остальным нанесли ракетно-артиллерийский удар, когда они отступали.

Среди их вещей нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Также у них были вооружение, экипировка и средства связи иностранного образца.

По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, участие наёмников означает закрепление Запада в качестве одной из сторон конфликта. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что под видом наёмников на территории Украины вполне могут находиться кадровые военные из некоторых стран НАТО.