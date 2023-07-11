Москва, 11 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. НАТО вовлечена в украинский конфликт, так как именно альянс поставляет Украине вооружение, наёмников и деньги, а также предоставляет разведданные. Об этом 11 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вы реально считаете, что НАТО не воюет с Россией? Ведь всё вооружение, все боевики, наёмники, инструкторы, советники, разведывательные данные предоставляются киевскому режиму именно НАТО. Конечно, НАТО вовлечена в эти боевые действия, безусловно», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что именно альянс подталкивал Киев к развязываню этого конфликта.

Как сообщало, 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в конфликт на Украине. Он уточнил, что ВСУ всё больше используют системы и образцы вооружений Запада.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что альянс поставляет Киеву военную технику, включая тяжёлую.