Лондон, 10 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Британский наёмник ВСУ Каллум Тиндал-Дрейпер убит в ходе боевых действий в зоне украинского конфликта, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его родственников.

Кадр из видео

По данным канала, Тиндал-Дрейпер погиб 5 ноября, ему было 22 года. Ранее он работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что в британском МИД «знают» об убитом наёмнике.

Как сообщало ИА Регнум, в российском Министерстве обороны не раз заявляли, что иностранные наёмники служат для киевского режима «пушечным мясом», и ВС РФ уничтожают их в зоне СВО.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, участие наёмников означает закрепление Запада в качестве одной из сторон конфликта. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что кадровые военные из некоторых стран могут находиться на территории Украины под видом наёмников.