Москва, 28 июня, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Запад посылает воевать в составе ВСУ кадровых военных под видом наёмников, заявил 28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Есть подозрения, что целый ряд стран по видом наёмников посылает туда (на Украину. — Прим. ред.) уже своих кадровых военнослужащих», — сказал глава ведомства.

Он пояснил, что насчёт инструкторов ВСУ сомнений нет никаких — это точно кадровые военные НАТО.

По словам Лаврова, огромное количество специалистов и инструкторов находится на Украине, хотя и не на линии боевого соприкосновения.

Лавров напомнил, что на майдане, завершившемся госпереворотом в 2014 году, в СБУ представители ЦРУ и прочих спецслужб США занимали целый этаж.

Также, по словам Лаврова, Запад боится победы России и делает всё, чтобы не допустить её. Он пытается сохранить тот миропорядок, который удобен США. По его словам, Вашингтон лукавит, заявляя о невмешательстве во внутренние дела России.