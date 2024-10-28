Москва, 28 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Российские бойцы пресекли попытку нарушения государственной границы в Брянской области иностранными наёмниками со стороны Украины, были ликвидированы четверо вражеских диверсантов. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы Российской Федерации в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что четверо диверсантов погибли в ходе боестолкновения. По остальным нанесли ракетно-артиллерийский удар, когда они отступали.

У ликвидированных нашли предметы, которые свидетельствуют об их принадлежности к третьим странам: флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Также у них были вооружение, экипировка и средства связи иностранного образца.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября российский пограничники и сотрудники Росгвардии также пресекли попытку группы вооружённых лиц пересечь государственную границу в Брянской области. Инцидент произошёл в Климовском районе, российские бойцы не допустили нарушения, нанеся удар по противнику.

16 октября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Он поблагодарил работников дорожных организаций, которые провели фортификационные работы, несмотря на сложные условия.