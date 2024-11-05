Вашингтон, 5 ноября, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Американский наёмник Кори Навроцки, ранее служивший в морской пехоте, был среди украинских диверсантов, ликвидированных в Брянской области в конце октября. Об этом пишет Newsweek.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

О гибели Навроцки, уроженца штата Пенсильвания, ранее сообщило местное издание Northpennnow. Оно отмечало, что ветеран-морпех, имевший две медали «Пурпурное сердце», погиб в бою в Брянской области. Навроцки участвовал «в разведывательно-диверсионной вылазке» Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также было указано, что армейский стаж Навроцкого — 20 лет. Он был сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты и нёс службу, в частности, в Вашингтоне.

Newsweek уточняет, что Навроцки ушёл в отставку в 2021 году. За годы службы он участвовал в ряде миссий в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. На Украину он прибыл в качестве добровольца, военный билет получил 4 сентября в Киеве.

Мать наёмника Сэнди Розенски Навроцки подтвердила в соцсетях, что её сын «погиб во время боевых действий на Украине».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 28 октября сообщила, что в Брянской области предотвращена попытка прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы. Отмечалось, что четверо диверсантов были уничтожены, по остальным нанесли ракетно-артиллерийский удар, когда они отступали.

Как сообщало ИА Регнум, уничтоженные диверсанты оказались иностранцами. Среди их вещей нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. Также у них были вооружение, экипировка и средства связи иностранного образца.