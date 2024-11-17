Вашингтон, 18 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть якобы принятое решение действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить американским дальнобойным оружием удары вглубь территории России. Об этом 17 ноября сообщили представители переходной команды республиканца.

ИА Регнум

«У США в любой конкретно взятый промежуток времени есть только один президент. До полудня 20 января 2025 года этим президентом является Джо Байден. Решение о применении этих ракет принимал он. Но осталось недолго», — приводит ТАСС слова собеседника.

По его словам, пересматриваться, скорее всего, будут практически все решения Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за сообщением The New York Times французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму наносить удары вглубь России с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных франко-британских ракет SCALP и Storm Shadow.

Байден во время пресс-конференции в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20 не стал комментировать публикации в СМИ. Отказались от комментариев и в Пентагоне.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса.

27 октября Путин заявил, что Минобороны изучает различные варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Самостоятельно применять такое вооружение украинские войска не смогут, для этого нужны возможности НАТО. Поэтому речь идёт не о разрешении для Украины, а о разрешении для самих западных стран, отмечал президент.