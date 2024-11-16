Киев, 16 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский серьёзно обеспокоен тем, что ряд стран Запада хотят завершения конфликта на Украине. Об этом 16 ноября заявило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/Sergii Kharchenko

По информации журналистов, Зеленский переживает из-за того, что кандидаты избранного президента США Дональда Трампа на ключевые посты заявляют, что хотят добиваться завершения боевых действий.

Новым поводом для беспокойства Зеленского стал телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину. Это шаг свидетельствует о том, что «важнейшая страна» Евросоюза выступает за переговоры, хотя официальная риторика Берлина не изменилась.

«Позиция канцлера ломает конструкцию, которую сейчас выстраивает «партия войны», пытаясь организовать давление стран Европы на Трампа, чтоб тот продолжил прежнюю линию по Украине. Без Германии эта схема теряет смысл», — говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 ноября заявил, что считает Трампа способным добиться завершения конфликта на Украине. При этом он не рассказал о своём отношении к этому.

Также глава киевского режима 16 ноября заявил, что на Украине призвали в армию недостаточно людей после того, как он в мае ужесточил правила мобилизации. Он не раскрыл, сколько человек с тех пор забрали на военную службу, но опроверг данные о призыве 500 тыс.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что условия Москвы по урегулированию конфликта на Украине не изменились.

Политолог Юрий Светов заявил ИА Регнум, что глава немецкого правительства своим звонком российскому лидеру хотел показать себя «канцлером мира» и таким образом повысить свой рейтинг внутри страны. Также Шольц обратился к Путину, представляя коллективный Запад.