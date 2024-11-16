Киев, 16 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и его команда смогут быстро добиться завершения конфликта на Украине. Об этом 16 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

AP/TASS

«Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — объяснил он свою позицию в интервью «Украинскому радио».

Зеленский добавил, что не собирается обсуждать вероятные переговоры с Россией с советниками Трампа, а планирует говорить о них только лично с американским президентом, потому что это «уровень президентов». Он также надеется, что России не позволят добиться капитуляции Украины.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял, что на посту президента намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине. 15 ноября он подтвердил это стремление, заявив, что будет очень усердно работать по этому вопросу. При этом политик не раскрыл плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российское руководство готово обсуждать с Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации не поменяются. Представитель Кремля подчеркнул, что они касаются вопросов безопасности России.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем напомнил, что условия возобновления переговоров по Украине назвал в июне. Тогда он заявил, что для этого необходимо, чтобы Киев вывел войска из Донбасса и Новороссии и официально отказался от вступления в НАТО. Также Запад должен отменить антироссийские санкции.