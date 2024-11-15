Москва, 15 ноября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора перечислили канцлеру Германии Олафу Шольцу условия, которые лечь в основу возможных договорённостей по Украине. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта», — заявил глава государства.

Он также напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Российский лидер уточнил, что причиной конфликта стала многолетняя агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма и игнорирование ущемления прав русскоязычных жителей.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Между политиками прошёл подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Также условлено, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь.

Сообщения о планах Шольца созвониться с российским лидером появились еще в октябре. Так, 16 октября немецкий канцлер в ходе своего выступления в бундестаге выразил готовность обсудить с Путиным вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также высказался за участие российской стороны в мирной конференции по украинскому кризису. Почти месяц спустя, 11 ноября, немецкий политик заявил, что подходящий момент для телефонного разговора с российским лидером настанет скоро.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.