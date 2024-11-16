Киев, 16 ноября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Украина мобилизовала недостаточно людей после ужесточения закона о мобилизации. Об этом 16 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать», — приводит его слова издание «Страна. ua».

Зеленский добавил, что пополнение бригад идёт медленно. При этом он опроверг информацию о том, что Украина призвала полмиллиона человек после принятия закона.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Также набирают людей из мест заключения.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.