Москва, 16 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. У канцлера Германии Олафа Шольца для звонка президенту России Владимиру Путину было две причины: первая — он пытается себя представлять «канцлером мира», чтобы на выборах 23 февраля добиться прибавки голосов избирателей, потому что, согласно опросам, положение Шольца и его партии хлипкое. Об этом в субботу, 16 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил политолог Юрий Светов

РИА Новости/Валерий Шарифулин Канцлер Германии Олаф Шольц

«В Германии критики правительственной коалиции упрекают канцлера, что он втянул страну в конфликт с Россией в ущерб интересам ФРГ. От этого пострадала экономика Германии и отношения в разных плоскостях. Также его упрекали, что, помогая Украине и поставляя стране оружие, Шольц втягивает Германию фактически в войну с Россией, и уже существует угроза прямого столкновения», — подчеркнул политолог.

Светов добавил, что земельные выборы в ФРГ показали, что запрос на мир среди избирателей Германии есть, поэтому Шольц начал себя подавать именно как канцлера мира, то есть человека, который способен принести мир Украине.

Политолог Светов назвал второй причиной звонка Шольца Путину, что канцлер выступает как представитель коллективного Запада.

«Я не раз говорил, что этот звонок готовился ещё в октябре, когда был государственный визит действующего президента США Джо Байдена в Германию. На встрече Байдена, Шольца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона будет обсуждаться вопрос о том, что именно говорить Шольцу в беседе с Путиным. И сейчас подтверждается, именно в октябре они проговорили, о чём будет разговор Шольца и Путина», — подчеркнул политолог.

Светов подчеркнул, что суть звонка трактуют, как обычно в таких ситуациях, по-разному. Немецкая сторона заявила, что Шольц осудил в разговоре вторжение России на Украину, потребовал вывести российские войска, призвал к переговорам, ничего конкретного не было сказано.

«Также были некоторые немецкие трактовки, что ФРГ ожидали, что Путин будет просить Шольца не поставлять ракеты Taurus на Украину. Но Путин ничего этого не сказал и не просил об этом», — добавил политолог.

Деталей разговора между Шольцем и Путиным общественность не узнает, потому что дипломатия любит тишину. Но очевидно то, что России пытались в очередной раз «продать» пакет Минских соглашений, добавил Межевич.

«В самом телефонном разговоре, я думаю, что Шольц «завернул» проект Минских соглашений в новую «подарочную бумагу», немцы хорошо умеют упаковывать рождественские подарки, и пытался это преподнести Владимиру Путину. Но, как известно, наш президент сам немецкий язык и Германию знает хорошо, и я думаю, что у Шольца ничего не получилось», — рассказал политолог.

О том, что косвенной причиной звонка Шольца Путину является кризис в Германии, также заявил в беседе с ИА Регнум политолог руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН Николай Межевич.

«В Германии сейчас удивительное сочетание политического и экономического кризиса. В последние 30 лет в Германии, как правило, политический кризис проходил отдельно от экономического. Сейчас и то, и другое», — подчеркнул политолог.

Пресс-служба Кремля ранее 15 ноября подтвердила, что президент России провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Путин и Шольц провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Также условились, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь. Путин указал Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта.