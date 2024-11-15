Берлин, 15 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает кабмин Германии.

Михаил Метцель/РИА Новости

Согласно заявлению немецкого правительства, Шольц и Путин обсудили конфликт на Украине и пути его урегулирования. Канцлер сообщил российскому президенту, что Берлин продолжит оказывать необходимую поддержку Киеву, а также призвал Москву сесть за стол переговоров для установления «справедливого мира».

«Канцлер заранее (до телефонного разговора с Путиным. — Прим. ред.) поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

Сообщения о планах Шольца созвониться с российским лидером появились еще в октябре. Так, 16 октября немецкий канцлер в ходе своего выступления в бундестаге выразил готовность обсудить с Путиным вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также высказался за участие российской стороны в мирной конференции по украинскому кризису. Почти месяц спустя, 11 ноября, немецкий политик заявил, что подходящий момент для телефонного разговора с российским лидером настанет скоро.

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала сигналов о том, что Шольц планирует провести переговоры с президентом России, но вместе с тем подчеркнул, что Путин всегда остаётся открытым для контактов. Между тем политолог Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум пояснил, что подобные заявления Шольца о планах провести переговоры с Путиным обусловлены политическими процессами в Соединённых Штатах и зависимостью европейского региона от них.

15 ноября Песков заявил, что у Путина запланированы несколько международных телефонных разговоров, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что немецкий канцлер впервые за два года, в момент, когда настал критически сложный период для Украины, запланировал звонок Путину. Тогда же источники газеты Süddeutsche Zeitung сообщили, что российский и немецкий лидеры уже провели переговоры.