Берлин, 15 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 15 ноября. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Olaf Kosinsky

«Звонок станет первым прямым общением между лидерами почти за два года», — указано в материале.

Отмечается, что разговор должен состояться в сложный момент для Украины, которой предстоит пережить зиму с почти разрушенной энергетической инфраструктурой.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября немецкий канцлер заявил, что скоро наступит подходящий момент для телефонного разговора с Путиным. По его словам, звонок состоится в случае, если на это согласятся все партнёры Берлина.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал сигналов о планах Шольца переговорить с президентом России. При этом ранее спикер Кремля отмечал, что теоретически Москва может начать переговоры с Берлином по теме урегулирования украинского кризиса.

В октябре Шольц заявил депутатам бундестага о своей готовности обсудить с Путиным вопросы урегулирования ситуации на Украине. По его словам, важные решения нельзя принимать «за спиной Киева». Он высказался о том, что представители России должны участвовать в так называемой мирной конференции по Украине.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов напомнил, что в Германии наблюдается глубочайший кризис, ставший следствием работы правительства немецкого канцлера. Своими заявлениями Шольц пытается вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны, пояснил он.