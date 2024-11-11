Москва, 11 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Кремль не получал сигналов о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил 11 ноября на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Сергей Гунеев/POOL Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведётся, никаких сигналов мы пока не получали», — заявил Песков.

Представитель Кремля также напомнил слова Путина, сказанные на пленарном заседании клуба «Валдай», о том, что он остаётся открытым для контактов и переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Шольц заявил депутатам бундестага о своей готовности обсудить с президентом России вопросы урегулирования ситуации на Украине. По его словам, важные решения нельзя принимать «за спиной Киева». Кроме того, они должны быть «согласованы с партнёрами». Он высказался о том, что представители России должны участвовать в так называемой мирной конференции по Украине.

11 ноября Шольц заявил, что переговоры с Путиным состоятся в «подходящее время» и что он хотел бы провести их. При этом Шольц добавил, что переговоры с президентом России возможны в том случае, если все партнёры Германии дадут своё согласие.