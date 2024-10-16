Берлин, 16 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 16 октября в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Олаф Шольц

Во время выступления Щольц высказался за проведение мирной конференции по Украине с участием России.

«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом [об урегулировании на Украине], мы отвечаем «да», и это так», — сказал он.

Вместе с тем канцлер ФРГ указал на «ясные принципы» в вопросе урегулирования украинского конфликта, в рамках которых возможные решения не должны приниматься «за спиной Украины и никогда без согласования с партнёрами».

Как сообщало ИА Регнум, немецкая газета Die Zeit 1 октября со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Шольц собирается в течение ближайших недель впервые почти за два года позвонить Путину. При этом уточнялось, что немецкие власти пока официально не запрашивали у Москвы такого разговора.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 октября заявила, что Путин якобы не готов обсуждать с Шольцем разрешение украинского конфликта и не готов провести телефонный разговор с немецким канцлером. По её словам, Киев готов к «справедливому» миру, однако российский лидер якобы отказывается идти на контакт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 октября отметил, что с немецкой стороны не поступало никаких предложений о проведении переговоров Путина с Шольцем. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства остаётся открытым для контактов.