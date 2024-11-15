Москва, 15 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом заявил 15 ноября на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Далее во второй половине дня ещё один международный телефонный разговор мы ожидаем», — сообщил Песков, уточнив, что он состоится после пяти часов вечера.

Телефонные переговоры Путина и Алиева посвящались вопросу реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Они проходили в контексте тех соглашений, которые были достигнуты в ходе визита Путина в Азербайджан в августе 2024 года, и с учётом встречи с Алиевым 13 ноября в Баку премьер-министра России Михаила Мишустина.

Путин и Алиев подтвердили взаимную заинтересованность стран в дальнейшем всестороннем развитии стратегического партнёрства и союзничества и договорились о продолжении контактов Москвы и Баку на различных уровнях.

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