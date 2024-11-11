Москва, 11 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, что скоро наступит «подходящий момент» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, говорит о глубочайшей зависимости Евросоюза от того, что происходит в США. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

TASS /EPA/CLEMENS BILAN Олаф Шольц

«Как только избрали Трампа снова в президенты, сразу посыпались правительства европейских стран, все встали в ступор с квадратными глазами. Германия в этом смысле не исключение. ФРГ падает в очень глубокий политический и экономический кризис. Там фактически распущено правительство и назначаются новые выборы в марте, но я предполагаю они будут раньше», — рассказал эксперт.

В глубочайший кризис погрузилась и промышленность Германии. Всё это происходит при слабом правительстве Шольца. Он слабый, податливый и готов действовать вопреки национальным интересам Германии, именно поэтому Шольц был поддержан и продвинут американскими демократами на пост канцлера, подчеркнул политолог.

«Его предшественница — бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что целовалась в «дёсна» с американскими демократами и принимала переходящее знамя демократии от самого Барака Обамы, тем не менее хотя бы через раз вспоминала о национальных интересах. Шольцу в этом смысле совершенно ничего не мешало. Не мешало грохнуть в своей стране промышленность, энергетику, проглотив и теракт американских спецслужб на «Северных потоках», — добавил Мартынов.

Также Шольц вывел германские компании с российских рынков, несмотря на резко негативное по этому поводу мнение самих немецких бизнесменов. И теперь Германия больше не локомотив Европейского союза. И экономика ФРГ откатилась к середине 1990-х годов по темпу роста, в то время как Франция и Италия откатились к первой половине 2000 годов, подчеркнул эксперт.

«Когда Шольц снова эксплуатирует русскую тему, что он будет звонить Путину и разговаривать с ним, хочется спросить, кто ты такой, чтобы Путину звонить? Канцлер без правительства? После того как там распущен бундестаг, и назначаются новые выборы, и нет правительства. У него страна разваливается, а сам Шольц превращается в «тыкву», причём с перспективой никогда больше не вернуться в политику, потому что он ничего больше не умеет делать», — добавил Мартынов.

Поэтому это всё спекуляции на тему внутренней политики, попытка как-то зацепиться за российский «кейс» и вернуть хоть какой-то интерес к себе внутри страны. Но это безрезультативное и бессмысленное действие, которое не изменит существенно российско-германские отношения, подытожил политолог.

Как сообщили 11 ноября немецкие СМИ, канцлер Германии заявил, что скоро наступит подходящий момент для телефонного разговора с президентом России. При этом Шольц отметил, что сначала посоветуется с «партнёрами».

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал сигналов о том, что Шольц планирует переговоры с президентом России. В связи с этим нет речи о подготовке к переговорам. Представитель Кремля также напомнил слова Путина на Валдайском форуме о том, что он остаётся открытым для контактов.