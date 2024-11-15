Москва, 15 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 ноября, проведёт несколько международных телефонных разговоров. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня достаточно интенсивный график международных телефонных разговоров», — отметил спикер Кремля.

Российский лидер уже созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь шла о реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта.

По словам Пескова, во второй половине дня, ориентировочно в районе 17:00 мск, ожидается ещё один международный телефонный разговор. О его итогах сообщат отдельно.

Как передавало ИА Регнум, участвовавший в климатическом саммите ООН в Баку премьер-министр России Михаил Мишустин 13 ноября встретился с Алиевым. Они обсудили ход реализации достигнутых между странами соглашений. Участники переговоров отметили рост товарооборота двух стран и развитие практической кооперации, в том числе в энергетике.

18 — 19 августа Путин посетил Азербайджан с официальным визитом. На встрече с Алиевым российский лидер отметил, что два государства связывают тесные узы на протяжении веков. Его азербайджанский коллега подтвердил настрой на укрепление взаимодействия с Москвой по всем направлениям.

Москва и Баку подписали три соглашения и три меморандума, касающиеся кооперации в разных сферах, в том числе в туризме, климате, медицине, науке, образовании, инвестициях.