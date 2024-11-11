Берлин, 11 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скоро наступит подходящий момент для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 11 ноября сообщило издание Frankfurter Rundschau.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», — отметил Шольц.

Как пояснил глава правительства Германии, телефонный разговор с президентом России состоится в случае, если на это согласятся все партнёры Берлина.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц во время выступления в бундестаге в середине октября заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса. При этом глава правительства Германии высказался в пользу проведения «мирной конференции по Украине» с участием Москвы. Кроме того, он заявил, что «за спиной Киева» решений по украинскому кризису принимать нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября заявил, что теоретически Москва может начать переговоры с Берлином по теме урегулирования украинского кризиса.

Как считает политолог Юрий Светов, инициатива Шольца связана с проигрышем на выборах партий, входящих в его коалицию. Политолог заявил в беседе с ИА Регнум, что Шольц ищет способ убедить своих сограждан в том, что он «канцлер мира».