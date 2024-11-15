Будапешт, 15 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Евросоюзу нужно пересмотреть введённые против России санкции, иначе добиться снижения цен на энергоносители не получится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября.

IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press Виктор Орбан

«Цены на энергоносители должны быть снижены любыми возможными способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — отметил он в эфире радиостанции Magyar Rádió.

Орбан указал на то, что компании в США и Китае за газ и электроэнергию платят в несколько раз меньше, чем европейские производители, что подрывает конкурентоспособность ЕС. Тем временем, по его словам, рост экономики конкретно Венгрии не так сильно замедлился, как в других странах Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, Орбан неоднократно критически высказывался об антироссийских санкциях. В июле он, комментируя планы ЕС поставить Россию «на колени», ответил цитатой боксёра Майка Тайсона, что у каждого есть план, пока он не получил по морде. Премьер-министр также указал на то, что РФ умеет адаптироваться к санкциям.

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин в октябре заявил, что антироссийские санкции не достигнут целей. Россия в ответ на эти ограничения сконцентрировалась на раскрытии внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий, отметил он.

При этом 14 ноября агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз разрабатывает очередной пакет санкций против РФ. По данным издания, Брюссель планирует ввести их в 2025 году, когда Венгрия, которая постоянно пытается заблокировать введение рестрикций, уже не будет председательствовать в ЕС.