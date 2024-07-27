Будапешт, 27 июля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года. Об этом 27 июля в ходе выступления с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Виктор Орбан

«Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Они развили способность к адаптациям», ― отметил венгерский премьер.

Он добавил, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

Орбан также назвал не соответствующими действительности заявления об автократии в России.

«Когда Россию описывают как жёсткую неосталинистскую автократию ― это ложь. На самом деле речь идёт о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и, как видно, может, и общественную гибкость», ― подчеркнул Орбан.

Глава венгерского правительства ранее неоднократно указывал на бесполезность санкций Евросоюза в отношении России и призывал отменить их.

Как сообщало ИА Регнум, американский аналитик Майкл Хадсон 6 июля заявил, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

4 июля американский журнал Newsweek написал, что Россия богатеет, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, все данные говорят о том, что санкции Запада оказались полным провалом.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что, несмотря на неэффективность антироссийских санкций, в ближайшие десятилетия они сохранятся.

В начале мая президент России Владимир Путин отметил, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту и российская экономика стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.