Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Евросоюз разрабатывает очередной пакет антироссийских санкций, который может быть принят до 24 февраля 2025 года. Об этом 14 ноября написало агентство Bloomberg.

Thijs ter Haar

По данным газеты, Евросоюз работает над более крупным пакетом санкций, который он надеется принять в начале следующего года, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше. Пакет может включать дальнейшие торговые ограничения, а также дополнительные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию, говорится в материале.

«Этот пакет может быть представлен уже в январе с целью принятия его до символической даты 24 февраля», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в рамках своего визита в Киев заявил, что ЕС готовит новый пакет антироссийских санкций. Боррель уточнил, что Евросоюз планирует изолировать промышленные возможности России и лишить её компонентов, которые она получает от остального мира.

Ранее издание Politico написало, что в январе 2025 года страны ЕС начнут разрабатывать новый, 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на ограничения в области экспорта СПГ. Согласно данным журналистов, сейчас отмечается рост объёма закупок российского СПГ европейскими странами, и этот уровень поставок может превысить показатели 2023 года.

Выступая на «Валдае» 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что попытка Запада отправить РФ «в нокаут» и изолировать страну от мировой системы в итоге лишь доказала, что Россия нужна миру. По его словам, количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории.

Ранее российский лидер неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.