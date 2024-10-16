Исламабад, 16 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Незаконные санкции против России не достигнут целей, которых хотят добиться их авторы. Об этом 16 октября заявил председатель правительств РФ Михаил Мишустин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На Россию оказывается нарастающее давление, но авторы санкций не добьются своих целей», — отметил он в ходе выступления на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.

Мишустин уточнил, что Россия в данный момент сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.

Глава российского правительства также напомнил, что президент Владимир Путин на июльском саммите ШОС в Астане отмечал, что в современных условиях стремительных и необратимых перемен в мире ШОС вместе с БРИКС становятся опорой создающегося нового миропорядка. При этом востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия может в любой момент выплатить весь свой внешний долг. По его словам, Запад теряет санкционные инструменты против РФ из-за снижения её внешнего долга, так как на фоне этого Москве становятся не нужны международные рынки капитала.

Сербский вице-премьер Александр Вулин 9 октября заявил, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, так как судьбы двух стран неразрывно связаны. Он добавил, что Сербия — это единственная страна в Европе, которая не поддержала «антироссийскую истерию».