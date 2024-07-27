Бухарест, 27 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан процитировал американского боксёра Майка Тайсона, комментируя попытки европейских чиновников поставить Россию «на колени», сообщил румынский портал НotNews.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«У каждого есть план, пока ему не дадут по морде», — привёл Орбан слова Тайсона.

По словам венгерского премьера, Европа уже получила удар в челюсть, так как антироссийские санкции делают её экономику неконкурентоспособной. Он подчеркнул, что Россия отличается выдающимися экономическими возможностями, несмотря на заявления политиков ЕС о планах «поставить Россию на колени».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Орбан заявил, что Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада.

Также венгерский премьер отметил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года, проведя необходимое развитие IT и банковского сектора. Он добавил, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

В интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы. По словам Захаровой, для России — счастье, что этот момент разоблачения произошёл.