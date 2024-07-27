Орбан процитировал Майка Тайсона, говоря о планах ЕС поставить РФ на колени
Орбан процитировал Майка Тайсона, говоря о планах ЕС поставить Россию на колени
Бухарест, 27 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан процитировал американского боксёра Майка Тайсона, комментируя попытки европейских чиновников поставить Россию «на колени», сообщил румынский портал НotNews.
«У каждого есть план, пока ему не дадут по морде», — привёл Орбан слова Тайсона.
По словам венгерского премьера, Европа уже получила удар в челюсть, так как антироссийские санкции делают её экономику неконкурентоспособной. Он подчеркнул, что Россия отличается выдающимися экономическими возможностями, несмотря на заявления политиков ЕС о планах «поставить Россию на колени».
Как ранее сообщало ИА Регнум, Орбан заявил, что Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада.
Также венгерский премьер отметил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года, проведя необходимое развитие IT и банковского сектора. Он добавил, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.
В интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы. По словам Захаровой, для России — счастье, что этот момент разоблачения произошёл.