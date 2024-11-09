Кишинёв, 9 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура выборов президента республики. Согласно проекту постановления ЦИК, победителем по итогам голосования стала действующий президент страны Майя Санду.

Cristian Cristel/Global Look Press Майя Санду

«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией «Партия действия и солидарности», набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — указано в заявлении.

Постановление об утверждении итогов голосования приняли единогласно. Оно вступает в силу с 9 ноября. Документ направили на утверждение в Конституционный суд.

Как передавало ИА Регнум, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей. У бывшего генпрокурора Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Наблюдатели от ОБСЕ в своём отчёте указали, что второй тур выборов был организован профессионально, также была обеспечена свобода выбора и агитации. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, на участки автобусами приводили людей и доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на выборах президента Молдавии фактически произошёл государственный переворот.

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло 6 ноября признал своё поражение на выборах, однако заявил о своей победе внутри страны. По его словам, поражение молдавской власти, основа которой — манипуляции, ненависть и раскол, неизбежно, оно является лишь вопросом времени.