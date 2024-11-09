ЦИК утвердил победу Санду на выборах президента Молдавии
ЦИК официально объявил Санду избранным президентом Молдавии
Кишинёв, 9 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура выборов президента республики. Согласно проекту постановления ЦИК, победителем по итогам голосования стала действующий президент страны Майя Санду.
«Избранным объявляется кандидат Майя Санду, выдвинутый политической партией «Партия действия и солидарности», набравший наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов», — указано в заявлении.
Постановление об утверждении итогов голосования приняли единогласно. Оно вступает в силу с 9 ноября. Документ направили на утверждение в Конституционный суд.
Как передавало ИА Регнум, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей. У бывшего генпрокурора Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.
Наблюдатели от ОБСЕ в своём отчёте указали, что второй тур выборов был организован профессионально, также была обеспечена свобода выбора и агитации. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, на участки автобусами приводили людей и доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.
5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.
Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на выборах президента Молдавии фактически произошёл государственный переворот.
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло 6 ноября признал своё поражение на выборах, однако заявил о своей победе внутри страны. По его словам, поражение молдавской власти, основа которой — манипуляции, ненависть и раскол, неизбежно, оно является лишь вопросом времени.