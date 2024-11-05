Москва, 5 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Выборы президента Молдавии не были честными. Об этом 5 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/DUMITRU DORU Майя Санду

Представитель Кремля отметил, что российская сторона может объективно судить о прошедших выборах.

«Говоря о сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации, можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность проголосовать», ― подчеркнул Песков.

По его словам, очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать, в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в европейских странах. Это не могло не оказать влияние на результаты голосования, считать выборы чистыми невозможно, добавил Песков.

«Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», ― заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он считает, что Майя Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей.

У бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав в России для своих граждан на выборах президента только два (и оба в Москве) избирательных участка, решили прогнать их через «игольное ушко». ЦИК опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.

Наблюдатели от ОБСЕ в своём отчёте указали, что второй тур выборов был организован профессионально, также была обеспечена свобода выбора и агитации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что результаты второго тура выборов президента в Молдавии свидетельствуют о глубоком расколе в обществе. По её словам, избирательная кампания стала самой недемократической за годы молдавской независимости.