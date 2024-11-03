Кишинёв, 4 ноября, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор и кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло одержал победу во втором туре выборов внутри страны. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных на территории Молдавии.

ИА Регнум Санду, Стояногло

По результатам обработки более 1,353 миллиона голосов с 1988 избирательных участков внутри Молдавии Стояногло набрал 51,19%, его оппонент и действующий президент республики Майя Санду — 48,81%.

Подсчёт голосов за рубежом продолжается. На данный момент обработано 68,83% бюллетеней. Согласно данным ЦИК, Санду набирает 81,26% голосов, Стояногло — 18,74%.

Ранее стало известно, что бывший генпрокурор Молдавии одержал победу на выборах президента республики в Гагаузии и Приднестровье, где набрал 97,04% и 79,4% голосов соответственно.

Как передавало ИА Регнум, всего на данный момент обработано 96,89% протоколов. Майя Санду, предварительно, побеждает на выборах, набирая 53,4% голосов.

Ранее глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков в свою очередь заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки.