Кишинёв, 6 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал своё поражение на выборах, однако заявил о своей победе внутри страны. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Global Look Press/IMAGO/Fotostand / Nieweler Александр Стояногло

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва. Выборы показали, насколько слаба и искусственна победа власти, которая не умеет проигрывать», — говорится в его сообщении.

Стояногло добавил, что поражение молдавской власти, основа которой манипуляции, ненависть и раскол неизбежно, и оно является лишь вопросом времени.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября ЦИК Молдавии информировал о победе действующего президента Майи Санду на выборах. Она одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов. По данным ЦИК, у бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Стояногло — 44,67%. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.