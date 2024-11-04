Москва, 4 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду победила лишь благодаря голосам молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.

Vadim Ghirda/ТАСС

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 3 ноября. Согласно данным ЦИК, Санду поддержали 55,41% избирателей (930 512 голосов). Её соперник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, набрал 44,59% — 748 781 голос.

«Судьбу Молдавии определили люди в Европе, то есть не те, кто живёт в самой Молдавии. Люди, живущие в республике, каждый день видят действия администрации Санду, они проголосовали против неё. Если бы учитывались только голоса молдаван из Молдавии, то Санду бы проиграла», — сказал политолог.

Буневич задался вопросом, насколько голосование за рубежом было честным и насколько объективно подсчитывались голоса, потому что за организацию этих выборов отвечали дипломаты, которые ориентируются на прозападное руководство МИД страны. Собеседник отметил, что у оппозиционного кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло и его сторонников не было возможности обеспечить должный контроль за этими участками.

«Очень многие эксперты и за рубежом, и внутри Молдавии говорят о том, что выборы были не вполне честными. Использовались административные методы давления: всеми силами старались ограничить возможность голосовать сторонников оппозиции. Например, большие проблемы в голосовании были у тех граждан Молдавии, которые проживают в России, потому что недостаточно было открытых участков на территории РФ, недостаточно было завезено бюллетеней», — рассказал эксперт.

По его мнению, массовые протесты и волнения после выборов маловероятны, поскольку соперник Санду — Александр Стояногло — бывший генеральный прокурор и предпочитает не силовые, а юридические методы борьбы.

«Если посмотреть на его манеру ведения дебатов — это очень сдержанный, спокойный человек, он не революционер. Я думаю, он будет выступать за демократическое, правовое, законное отстаивание своих прав и прав своих избирателей. То есть возможны какие-то юридические шаги со стороны оппозиционных сил», — отметил Буневич.

Также политолог добавил, что не стоит ждать перемен в российско-молдавских отношениях. Санду и ее биография, а также связи с западными структурами хорошо известны в России. Это человек, который выступает эмиссаром западных центров влияния в Молдавии.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, Майя Санду одержала победу во втором туре выборов главы государства. Ее поддержали 55,41% избирателей (930 512 голосов). Соперник Санду, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,59% — 748 781 голос. При этом бывший генеральный прокурор и кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло одержал победу во втором туре выборов внутри страны. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных на территории Молдавии.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав для своих граждан на выборах президента только два избирательных участка на территории России, решили прогнать их через «игольное ушко». Она уточнила, что «прогнать» в этой фразе является ключевым словом. Центризбирком опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать. В России в этот раз открыли только два участка (оба в Москве) для выборов президента Молдавии, тогда как в 2020 году их было 17.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила что в России проживает около 500 тыс. граждан Молдавии, но для них прислали только 10 тыс. бюллетеней для голосования на выборах президента и участия в референдуме о вступлении в Евросоюз.