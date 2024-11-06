Симферополь, 6 ноября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. На выборах президента Молдавии фактически произошёл государственный переворот. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Vadim Ghirda/AP/TASS Президент Молдавии Майя Санду

Парламентарий указал на то, что выборы в республике прошли под жёстким внешним контролем.

«Поэтому легитимности сегодня у [президента Молдавии Майи] Санду не больше, чем у просроченного [главы киевского режима Владимира] Зеленского», ― считает депутат.

Шеремет в беседе с «РИА Новости» добавил, что по итогам выборов Молдавия фактически лишилась суверенитета и государственности. По его словам, в сложившейся ситуации признание Санду в качестве главы государства, избранного путём свободного волеизъявления граждан, приравнивается к поддержке политического терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей. У бывшего генпрокурора Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Наблюдатели от ОБСЕ в своём отчёте указали, что второй тур выборов был организован профессионально, также была обеспечена свобода выбора и агитации.

4 ноября Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) объявила, что не признаёт результаты голосования на зарубежных участках, по итогам которого Майю Санду объявили победителем на выборах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что результаты второго тура выборов президента в Молдавии свидетельствуют о глубоком расколе в обществе. По её словам, избирательная кампания стала самой недемократической за годы молдавской независимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за неё. Представитель Кремля отметил, что это говорит о расколотом обществе.