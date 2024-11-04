Кишинёв, 4 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Молдавии была обеспечена свобода выбора и агитации. На это указано в промежуточном отчёте наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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«Второй тур выборов был организован профессионально. Кандидаты могли свободно принимать участие в избирательной кампании», ― говорится в отчёте.

Также отмечено, что избирателям предоставили возможность выбора между настоящими политическими конкурентами.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей.

У бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав в России для своих граждан на выборах президента только два участка (оба в Москве) избирательных участка, решили прогнать их через «игольное ушко». ЦИК опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.