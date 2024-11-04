Кишинёв, 4 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду одержала победу во втором туре выборов, набрав 55,33% голосов, сообщил ЦИК Молдавии после подсчёта 100% голосов.

EPA/ТАСС Майя Санду

У бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67%. При этом, согласно данным ЦИК, Стояногло одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав для своих граждан на выборах президента только два избирательных участка на территории России, решили прогнать их через «игольное ушко». Она уточнила, что «прогнать» в этой фразе является ключевым словом. Центризбирком опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать. В России в этот раз открыли только два участка (оба в Москве) для выборов президента Молдавии, тогда как в 2020 году их было 17.

3 ноября политолог Юрий Светов прогнозировал, что Санду выиграет выборы за счёт молдаван, которые живут в Европе. Там работали 63 участка для голосования, при этом в России — всего два. Он отмечал, что главным фактором победы Санду будет создание Кишинёвом препятствий для всех, кто мог бы проголосовать на выборах.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о массовых фальсификациях на президентских выборах. По его словам, людей на автобусах привозили на участки, также на автобусах доставляли урны, заполненные бюллетенями. Европа предпочла не замечать происходящее, добавил политик.