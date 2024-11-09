Москва, 19 февраля, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Ответственность за расстрел прихожан православного храма в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

При этом отмечается, что никаких доказательств причастности к нападению группировка не предоставила. Жертвами атаки стали пять пожилых женщин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля вооруженный охотничьим ружьем мужчина открыл огонь по прихожанам храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре. Четыре женщины от ранений скончались на месте, еще одна позже умерла в больнице.

Под наблюдением врачей находятся еще четыре человека — две прихожанки и два сотрудника полиции. Обе женщины — в тяжелом состоянии, полицейские — в состоянии средней степени тяжести.

Нападавший мужчина был ликвидирован, его личность установлена. Это Халил Х., местный житель 1995 года рождения.

Атаку на прихожан осудило духовное управление мусульман Дагестана. Предстоятель Православной церкви патриарх Кирилл назвал убийство верующих чудовищной трагедией, провокацией, нацеленной на противостояние мусульман и православных жителей республики.