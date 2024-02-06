Киев, 6 февраля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил во вторник, 6 февраля, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Киев. Имел возможность с ним немного поговорить в поезде», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко, столицу Украины также посетили мэр Риги Мартиньш Стаксис и его заместитель Линда Озола.

Накануне Жозеп Боррель посетил Варшаву, где в ходе совместной с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским пресс-конференции заявил, что странам Европейского союза придётся отказаться от поставок вооружения в третьи страны, чтобы нарастить поставки оружия на Украину. По словам Борреля, озвученный им способ является самым быстрым, дешёвым и эффективным. Глава польского внешнеполитического ведомства поддержал эту инициативу.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что поставляемые Украине западными союзниками вооружение и техника никак не изменят ход конфликта. Кроме того, любые военные грузы являются законной целью для Вооружённых сил России.

Как передавало ИА Регнум, на той же пресс-конференции Жозеп Боррель заявил о подготовке13-го пакета антироссийских санкций, который, по его словам, затронет ряд физических лиц и организаций. Боррель добавил, что новый пакет рестрикций также коснётся компаний из разных стран, участвовавших в обходе санкций.