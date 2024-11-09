Киев, 9 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев с визитом, сообщил он в соцсети X.

Украинские СМИ

«В Киев я приезжаю в пятый раз с момента начала украинского конфликта и в последний раз в качестве полномочного представителя», — указал он.

Боррель уточнил, что поддержка ЕС Украины была его личным приоритетом во время его мандата и останется на первом месте в повестке дня ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в Киев также прибыл министр обороны США Ллойд Остин, чтобы встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и подчеркнуть обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.

Остин вновь заявил, что США намерены предоставлять Киеву всё необходимое для ведения боевых действий. Его визит на Украину стал четвёртым по счёту.

Президент США Джо Байден 18 октября заявил, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории. При этом Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться снятия ограничений.

А 19 октября Боррель в свою очередь заявил, что пока Брюссель придерживается позиции, что каждая страна ЕС должна сама принимать решение по использованию поставленного Украине оружия.