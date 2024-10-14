Люксембург, 14 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Ситуация для украинских формирований на поле боя становится хуже, в связи с чем странам Евросоюза необходимо увеличивать военную помощь киевскому режиму. Об этом 14 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация становится хуже. <…> Надо нарастить помощь [Украине], это единственный путь», — сказал он журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Боррель уточнил, что в ходе заседания главы внешнеполитических ведомств ЕС продолжат обсуждение возможности разблокирования военной помощи Киеву и наращивания средств противовоздушной обороны у украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября газета The Washington Post написала, что ЕС столкнулся со значительными трудностями в вопросе обеспечения Киева оружием. Отмечалось, что в Европе появилось понимание того, что страны региона не способны производить необходимое для украинских боевиков вооружение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия испытывает «острый дефицит» некоторых видов военной техники и для них сложилась тяжёлая ситуация на фронте в Донбассе. При этом он опроверг сообщения СМИ об обсуждении Киевом темы прекращения огня с союзниками.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин 9 октября рассказал, что российские военные за последнее время уничтожили много техники украинских боевиков. Эксперт отметил, что это сильно влияет на снабжение Киева боеприпасами и помогает Вооруженным силам РФ добиваться успехов в зоне военных действий.