Варшава, 5 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Чтобы увеличить поставки оружия на Украину, странам ЕС следует отказаться от поставок боеприпасов в третьи страны, заявил 5 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

В Варшаве на совместной пресс-конференции с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским Боррель отметил, что ЕС продаёт в третьи страны немало оружия. По его словам, эти страны сейчас не так остро нуждаются в поставках, как Украина.

«Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешёвый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — заявил Боррель.

Сикорский поддержал это предложение главы европейской дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что в ситуации вооружённого конфликта с Россией Украина зашла в тупик. Это произошло, как заявил Зеленский, из-за того, что Запад задерживает поставки оружия. По его словам, ВСУ не хватает боеприпасов и современных технических средств.

По данным французского издания Figaro, ВСУ не хватает оружия. Кроме того, много полученной с Запада техники находится в нерабочем состоянии. Приходится близко подходить к российским позициям, из-за этого ВСУ несут потери.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 января заявил, что отправляемое Западом на Украину оружие попадает в руки террористов, а западные партнёры Киева этого стараются не замечать. Оружие расползается по различным горячим точкам.