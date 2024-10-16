Брюссель, 16 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Суммарный объём помощи, которую Евросоюз оказал Украине, достиг 110 млрд евро. Такие цифры 16 октября привёл глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Pool Moncloa. JM Cuadrado

«Если посчитать экономическую и финансовую помощь, то она уже достигла 110 млрд евро, то есть больше, чем предоставили США», — заявил Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе.

Отдельно Боррель отметил, что военные траты Евросоюза на Украину составили 42 млрд евро. По его словам, к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 млрд.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна не выполнит обещание предоставить Украине помощь в размере 3 млрд евро в 2024 году из-за дефицита государственного бюджета. По информации газеты Politico, Париж решил сократить объёмы помощи киевскому режиму из-за возникновения риска, что дефицит бюджета страны в текущем году вырастет до 6% от ВВП.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в августе сообщила, что глава минфина Германии Кристиан Линднер в письме заявил министру обороны ФРГ Борису Писториусу и главе МИД Анналене Бербок, что в стране не осталось средств на новую военную помощь Украине. В 2025 году объём поддержки придётся сократить вдвое, а к 2027 году — в 10 раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года предупредил, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход специальной военной операции. Поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь, подчеркнул он.