Мадрид, 7 октября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Украинский конфликт закончится за 15 дней, если Запад перестанет оказывать поддержку Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию 20 Minutos.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Многие люди хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней он закончится и Путин достигнет своих целей», — сказал он.

При этом Боррель уточнил, что Евросоюз не планирует создавать угрозу безопасности украинского и европейского народа. Он добавил, что должны быть созданы все условия для того, чтобы после переговоров с Россией Украина сохранила территориальную целостность и суверенитет.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября Боррель заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза позволить украинской армии обстреливать территорию России с помощью западного оружия подрывает доверие к поддержке ЕС.

В августе МИД РФ Сергей Лавров назвал позицию Борреля по Украине «дилетантизмом либо безумием». Он также напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин обозначил ряд условий для прекращения огня и начала переговоров, но после атаки ВСУ на Курскую область это стало невозможно.