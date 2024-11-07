Будапешт, 7 ноября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США. Об этом глава венгерского правительства 7 ноября сообщил на странице в социальной сети X.

Владислав Ногай/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор

Орбан уточнил, что звонил в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Только что провёл первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас грандиозные планы на будущее!» — написал венгерский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность в том, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».

По предварительным данным, на прошедших 5 ноября президентских выборах республиканец гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис на данный момент располагает 226 голосами.

Харрис поздравила своего оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов. Также Харрис согласилась со своим поражением, подчеркнув, что не намерена отступать в борьбе за будущее США.

Орбан был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в американской политической истории и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мира.

С избранием Трампа поздравили несколько мировых лидеров, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В МИД РФ, комментируя итоги американских выборов, заявили, что Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.