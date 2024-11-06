Вашингтон, 7 ноября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Впервые после поражения на президентских выборах перед сторонниками 6 ноября появилась вице-президент США Камала Харрис. Она поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Харрис вышла к сторонникам около 16:25 по местному времени (00:25 мск 7 ноября). Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов. Также Харрис согласилась со своим поражением, подчеркнув, что не намерена отступать в борьбе за будущее США.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате.

Кандидат от Демократической партии проиграла выборы президента США в том числе из-за того, что не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа, который обещал положить конец всем войнам и сделать Америку снова великой. К такому выводу пришёл политолог Владимир Корнилов.

Действующий президент США Джо Байден 6 ноября позвонил республиканцу Дональду Трампу с целью поздравить с победой на выборах главы государства. Он заверил, что передача власти будет гладкой. Кроме того, республиканца пригласили на встречу в Белый дом.