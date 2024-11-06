Вашингтон, 6 ноября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Ряд мировых лидеров 6 ноября поздравили кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём поздравлении отметил, что победа Трампа крайне нужна всему миру.

«Поздравляю президента Дональда Трампа с огромной победой. Наиболее необходимая победа для мира», — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «сердечно» поздравляет Трампа с победой, и предложила ему вместе работать над «сильной трансатлантической повесткой».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём поздравлении выразил надежду на развитие отношений Анкары и Вашингтона, а также на то, что Трамп окажет содействие в урегулировании украинского конфликта и ситуации вокруг сектора Газа.

Среди других поздравивших Трампа — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Поздравил Трампа и глава киевского режима Владимир Зеленский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, напомнила народную мудрость, в соответствие с которой «ласковое дитя двух мамок сосёт».

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Предполагаемая победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления Джозефа Байдена, отмечалось также в сообщении.

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.