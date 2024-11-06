Москва, 6 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, сообщили в МИД РФ, касательно выборов американского президента.

Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

«Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отражает недовольство американцев итогами правления администрации нынешнего президента Джо Байдена. Избрание Трампа американским президентом может подстегнуть усиление внутренней напряжённости в США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты Трампа и его оппонента Камалы Харрис свидетельствуют о «глубоком расколе» в американском обществе, ведь их показатели практически равны. Также указано, что вне зависимости от результатов выборов правящая элита США будет придерживаться непоколебимого курса на «сдерживание России».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в России выводы сделают только после первых конкретных действий. Отвечая на вопрос о реакции президента Владимира Путина на победу Трампа, Песков сказал лишь, что Кремль принимает во внимание те данные, которые приходят из США.

Выступая перед сторонниками, Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».